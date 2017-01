Babytweeling is blank en donker

Deze schattige Amerikaanse babymeisjes zien er heel anders uit, maar toch zijn ze tweelingzusjes. Het zijn Kalani (lichte huid, blauwe ogen) en Jarani (donkere huid en bruine ogen) Dean. Gemengde tweelingen zoals Kalani en Jarani komen zelden voor.De ouders van de meisjes zijn Whitney Meyer en Tomas Dean uit Illinois. De trotse moeder post regelmatig foto’s van haar twee oogappeltjes op Facebook. Ze kan niet op van geluk. ,,Toen ze net geboren waren, kon ik het bijna niet geloven’’, vertelt Meyer aan CNN. ,,Maar ze zijn echt een gemengde tweeling!’’Een verklaring voor dit fenomeen is de lichte huidskleur van moeder Meyer en de donkere huidskleur van vader Dean. De tweeling is twee-eiig, waarbij de twee eitjes afzonderlijk door twee verschillende spermacellen zijn bevrucht.Bij twee-eiige tweelingen erft elke baby een verschillende combinatie genen van hun vader en moeder. Dus als de twee ouders van andere herkomst zijn, is het in principe mogelijk dat de genen die de huidskleur bepalen, verschillen. Dat komt zelden voor, al zijn de meisjes niet de enige tweekleurige tweeling in de wereld.