Hond redt zijn maatje uit de rivier

Mooie actie! Deze hond redt z'n maatje door hem met een stok uit het water te trekken. Of wilde hij hem alleen maar afpakken? Een man uit ArgentiniŽ laat z'n twee honden uit en gooit de stok in het water. Een van de twee rent erachter aan en wordt vervolgens meegesleurd door een stroomversnelling. Gelukkig was daar z'n maatje die hem hielp.