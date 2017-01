Bodyguards Trump met kunstarmen hebben vinger aan de trekker

Wie de beelden van de inhuldigingsceremonie van president Donald Trump goed bekeken heeft, zal het misschien opgevallen zijn dat tenminste twee van zijn bodyguards hun armen niet bewegen.Op onderstaande beelden is te zien dat de kale bodyguard die langs het presidentiŽle paar loopt constant zijn handen in dezelfde positie houdt, deze positie bleef de wandeling van ongeveer 4 kilometer onveranderd. Naast deze bewaker van president Trump is een vrouwelijke bodyguard te zien die haar armen in een wel heel onnatuurlijke positie houdt.Het ziet ernaar uit dat de armen van deze twee bodyguards protheses zijn en ze onder hun lange jassen hun vinger aan de trekker hebben, klaar om te schieten indien nodig.