Topmodel onthult: Ik ben interseksueel

Het internationale topmodel Hanne Gaby Odiele (28 ) heeft onthuld dat ze interseksueel is. Dat wil zeggen dat ze zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken heeft. De Belgische, woonachtig in New York, vertelt aan USA Today dat ze met haar bekendmaking wil helpen een taboe te doorbreken.Op de Amerikaanse site doet Odiele uit de doeken dat ze werd geboren met niet-ingedaalde testikels. Die werden verwijderd toen ze tien jaar was, omdat artsen haar ouders gewaarschuwd hadden dat ze kanker konden veroorzaken. ,,Mijn toestemming werd niet gevraagd."Op haar dertiende kreeg het model pas te horen waarom ze werd geopereerd. ,,Op een bepaald moment ontdekte ik dat ik geen kinderen kon krijgen. Ik wist altijd al dat er iets aan mij scheelde."Op haar achttiende onderging ze nog een operatie om haar vagina te reconstrueren. Odiele is lang niet de enige. In de jaren vijftig was het normaal om interseksuele baby's te opereren, om de kinderen in hun latere leven verwarring te besparen over hun geslacht. Later kwamen steeds meer kinderen naar buiten met verhalen over fysieke en mentale trauma's die ze opliepen door deze onvrijwillige operaties.De ingrepen bezorgden ook Odiele veel ellende en ze wil nu ouders ontmoedigen kinderen in soortgelijke situaties wellicht onnodig te laten opereren. ,,Ik ben trots dat ik interseksueel ben, maar ik vind het schandalig dat chirurgische ingrepen nog steeds gebeuren zonder toestemming van kinderen."Odieles man John Swiatek, ook model, zegt trots te zijn dat ze met haar verhaal naar buiten is gekomen.Volgens cijfers van de VN is 1,7 procent van de wereldbevolking in meer of mindere mate interseksueel. Odiele lijdt aan een syndroom waarbij vrouwen mannelijke XY-chromosomen hebben.