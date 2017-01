Verloskamer Ziekenhuis Amstelland wellicht Amsterdams grondgebied

Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen overweegt om een bepaald deel van de verloskamer aan de Laan van de Helende Meesters Amsterdams grondgebied te maken. Dit laat Ida Zwaan, manager Vrouw & Kind Centrum van het ziekenhuis, weten aan RTVA. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens van Amsterdammers die noodgedwongen in Amstelveen moeten bevallen. Zwangere hoofdstedelingen hebben vaak moeite dat Amstelveen in plaats van Amsterdam de officiŽle geboorteplaats wordt van hun kroost.Steeds meer ĎAmsterdamse bevallingení hebben plaats in Amstelveen omdat er in de Amsterdamse ziekenhuizen vaak geen plek is. Sinds de sluiting van de afdeling verloskunde van het MC Slotervaart in december 2015 is de vraag namelijk enorm toegenomen, vertelt Hans van der Schoot, voorzitter van de raad van bestuur van het OLVG afgelopen zaterdag in Het Parool. De verbanning naar Amstelveen wordt door veel Amsterdammers als uiterst teleurstellend ervaren. Zij willen een Amsterdammertje als nageslacht...