Cynthia Harms uit Almere kan er nog steeds niet bij: ze bakte wat zuurkool op, haar vogeltjes vlogen er in de buurt en binnen een kwartier lagen ze dood op de grond. Wat was er gebeurd? Is de nieuwe koekenpan met teflonlaag die ze via de Albert Heijn-stickeractie spaarde de schuldige?



Harms is ontdaan: ,,Mijn kindjes zijn dood’’, schrijft ze op de Facebookpagina van de Albert Heijn. ,,Ik ben enorm verdrietig. In een kwestie van een kwartier waren mijn kindertjes dood. Ik heb al mijn gespaarde pannen direct weggegooid.’’ Harms was juist zo in haar sas met haar nieuwe pannen. ,,Ik heb ze van tevoren goed schoongemaakt en daarna op het fornuis gezet. Ik kreeg last van prikkende ogen dus vroeg aan mijn man om de afzuigkap wat harder aan te zetten.’’



Dierenarts Peter Klaver herkent het verhaal. Vogels en teflon pannen samen gaan absoluut niet goed. ,,Ze kunnen inderdaad binnen een kwartier dood zijn. Ze overlijden aan een acute longontsteking: inademen van de schadelijke dampen en hups, weg zijn ze.’’



Vogels, zo legt de dierenarts uit Dodewaard uit, zijn heel gevoelige beesten met een veel efficiënter longsysteem dan zoogdieren. Dampen die vrijkomen als pannen met een antiaanbaklaag voor het eerst worden verhit, zijn levensgevaarlijk voor vogels. Klaver: ,,Die moet je ook niet in de keuken laten komen als je bijvoorbeeld gaat steengrillen. Zet de vogels dan even bij de buren neer.’’

