Meisje geboren met zelfde pluk wit haar als moeder

Zo moeder, zo dochter. Dat geldt zeker voor de Amerikaanse Brianna Worthy (23) en haar dochtertje MilliAnna. De twee hebben van nature namelijk allebei een witte pluk haar op hun voorhoofd, terwijl ze verder donker haar hebben.Het blijkt al de vierde telg uit de generatie van Worthy te zijn die deze pluk heeft. Ook Brianna's moeder en overgrootmoeder hebben het speciale kenmerk in hun kapsel. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat het kenmerk nog generaties verdergaat, maar dat weten ze niet zeker. „Mijn grootmoeder is geadopteerd als kind en heeft haar biologische familie nooit ontmoet”, aldus Brianna tegen Daily Mail.Het kenmerk wordt veroorzaakt door poliosis, wat een gebrek aan pigment in huid en haar creëert. Bij MilliAnna is de huidaandoening verder ook goed te zien: op haar benen mist bijvoorbeeld ook pigment.Brianna hoopte al dat MilliAnna de witte pluk ook zou hebben. „Mijn jongere zusje, mijn moeder kreeg haar een paar jaar na mij, had de pluk haar niet, dus ik wist niet of MilliAnna hem zou krijgen. Toen ik haar eenmaal op mijn borst legde en zag dat ook zij een plukje wit haar had, was ik ontzettend blij.”De matchende moeder en dochter hebben af en toe last van alle aandacht die hun matching look veroorzaakt. „We worden ontzettend vaak gestopt tijdens onze dagelijkse routine. Meestal hoor ik de beleefde commentaren gewoon aan en vind ik het niet erg om de vele vragen te beantwoorden, maar om eerlijk te zijn kan het af en toe wel een beetje overweldigend zijn, helemaal als ik haast heb.”Brianna hoopt dat haar dochter haar unieke kenmerken omarmt als ze later oud is. „Ik heb verschillende bijnamen gekregen als kind, zoals Skunk, omdat kinderen probeerden me te beledigen. Soms ergerde ik me, maar ik ben opgegroeid met liefde voor mijn haar en was zelfverzekerd om het te zien als mijn eigen, unieke look. Ik ben van plan om mijn dochter op te voeden met zelfverzekerdheid, zodat ze weet dat ze prachtig is en niet moet luisteren naar mensen die gemene dingen zeggen.”