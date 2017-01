Dief loopt naar buiten met gitaar in zijn broek

De eigenaren van een Amerikaanse muziekwinkel keken vreemd op toen ze de beelden van hun bewakingscamera's terugkeken. Daarop is te zien hoe een dief een exclusieve gitaar weet te stelen door deze in zijn broek te stoppen.Op de beelden is te zien hoe een man een gitaar uit het rek pakt, de hals van het instrument in zijn trainingsbroek propt, naar beneden laat glijden en vervolgens de 'body' van de gitaar verstopt onder zijn trui. Als de gitaar volledig bedekt is door zijn kleding, verlaat de dief trekkebenend de winkel.Op Facebook reageren mensen verbaasd op de actie van de dief: 'Er past een gitaar in zijn broek? Ik ben eerlijk gezegd gewoon onder de indruk.' Een ander grapt: 'Is dat een gitaar in je broek of ben je gewoon blij om me te zien?'Volgens de politie is de gestolen gitaar een exclusief model met een waarde van zo'n 1700 dollar. Er is nog niemand opgepakt.