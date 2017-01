Broodjeszaak krijgt telefoontjes voor Trump

Platgebeld worden ze sinds enkele dagen in een broodjeszaak in Washington. Het telefoonnummer van Bub and Pop's verschilt maar één cijfer van het nummer van de klachtenlijn van het Witte Huis: 202-457-1111 (Bub and Pop's) en 202-456-1111 (de klachtenlijn).



Kort na de inauguratie van Donald Trump had iemand het nummer van de klachtenlijn op social media gezet, maar per ongeluk een tikfout gemaakt. De fout werd niet hersteld en sindsdien circuleert het nummer van de broodjeszaak op internet. En dus wordt Bub and Pop's platgebeld.



De telefoontjes zijn dus niet bedoeld om broodjes te bestellen, maar gaan over politieke zaken, zoals de aanstelling van een omstreden minister van Onderwijs tot zorgen over Trumps plan om Obamacare af te schaffen, vertelt Arlene Wagner, de eigenaresse. "Ze vragen altijd: kan ik met het Witte Huis spreken? Ik zeg dan maar dat ze het verkeerde nummer hebben gedraaid."



Wel probeert ze er als ondernemer een slaatje uit te slaan. "Nee, het is niet erg hoor", antwoordt ze meestal als bellers zich verontschuldigen. "Maar als je ooit een keer in Washington komt, kom dan vooral een broodje eten in mijn restaurant."

