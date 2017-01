Man (70) berooft bank, want cel is beter dan thuis bij mijn vrouw

Een bejaarde man heeft in de Amerikaanse staat Kansas een bank beroofd en zichzelf daarna bij de politie aangegeven. De 70-jarige Lawrence Ripple zei tegen de politie dat hij gearresteerd wilde worden, zodat hij "weg kon bij zijn vrouw". Hij moest vandaag voor de rechtbank verschijnen.



Ripple beroofde de bank in september. Hij gaf een bankmedewerker een briefje waarop hij geld eiste en schreef dat hij een wapen had. De medewerker gaf hem 3000 dollar. In plaats van te vluchten, wachtte de man in de lobby van het pand.



Toen de politie kwam, zei hij tegen de agenten: "Ik ben de man die jullie zoeken. Ik wil liever naar de cel dan naar huis." Hij zou eerder die dag ruzie met zijn vrouw hebben gehad.



Ripple koos bewust voor een bank die naast een politiebureau lag.

Reacties

26-01-2017 09:14:29

Erelid







Quote Spreuken 25:24:

Beter te wonen op een hoek van het dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke woning.

En 's winters is zo'n cel nog wat beter dan die hoek. En 's winters is zo'n cel nog wat beter dan die hoek.

26-01-2017 09:48:56

Oudgediende







Wat vreselijk, als de thuissituatie daar zo onhoudbaar geworden is dat die man tot zo'n bizarre noodsprong komt.

Ik vraag me af wat daar aan de hand is.

Het lijkt me dat dit echtpaar hulp nodig heeft.

