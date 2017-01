Anderhalf uur surfen op telefoon kost Belg 4.370 euro

Het is een dure kerstvakantie geworden voor de Belgische Gregory Paridaens. De twintiger uit Bornem besloot in Turkije even lekker op internet te gaan met zijn telefoon. Kosten: 4.370 euro.



Op de eerste dag in het hotel kreeg de man al een bericht van zijn telecomprovider Telenet dat hij vijftig euro had opgemaakt. Daarop sloot de operator de internettoegang af, maar Gregory kon dat met een simpel sms’je deblokkeren. Vervolgens ging hij door met surfen in de veronderstelling dat hij het grootste deel van de tijd op de hotel-wifi zat. Dat bleek niet zo te zijn.



Na drie dagen kreeg hij opnieuw een melding dat zijn internet geblokkeerd was. Hij vroeg daarop zijn moeder om op ‘Mijn Telenet’ te kijken hoe het ervoor stond. Dat was niet best. De kosten waren opgelopen tot 4.370 euro. “Ik stond aan de grond genageld. Ik was in Turkije niet langer dan anderhalf uur online geweest”, zucht Gregory.



Eén megabyte kost in Turkije volgens de geldende tarieven tien euro. Dat wordt dus al snel duur. De kosten van de eerste dag, 212 euro, hoeft de arme man niet te betalen, de rest helaas wel.

Niet slim om te gaan deblokkeren als je er net achter komt dat de kosten zo razendsnel oplopen dat je provider je blokkeert.

