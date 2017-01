Waarzegster dwingt klant in prostitutie na hersenspoeling

Een Japanse waarzegster is tot een schadevergoeding van 740.000 euro veroordeeld nadat ze een vrouw die ze als klant over de vloer kreeg in de prostit

Reacties

25-01-2017 16:20:37 Hisoka

Erelid



WMRindex: 880

OTindex: 974

Ergens moet je toch zwakzinnig zijn om hierin te trappen. Maar dit is wel echt heel cru van de waarzegster.

25-01-2017 16:23:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.752

OTindex: 51.318

Dat was dus geen waarzegster maar een leugenzegster.

Het lijkt anders meer of hier hypnose is toegepast.



25-01-2017 16:33:34 Jawel

Erelid



WMRindex: 619

OTindex: 4.622

@Mamsie :

Dat was dus geen waarzegster maar een leugenzegster.

QuoteDat was dus geen waarzegster maar een leugenzegster.



Ik dacht dat standaard was voor die beroepscategorie Ik dacht dat standaard was voor die beroepscategorie

25-01-2017 16:41:48 allone

Stamgast



WMRindex: 24.992

OTindex: 54.818

@Mamsie :



of een naarzegster?



maar wel vreselijk dom dat deze klant alles ook -toch uiteindelijk vrijwillig- doet @Jawel : hahaof een naarzegster?maar wel vreselijk dom dat deze klant alles ook -toch uiteindelijk vrijwillig- doet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: