Vliegende brandweerman op jetpack in Dubai

Ook in Dubai zitten de hulpdiensten geregeld vast in het drukke verkeer, waardoor ze niet altijd snel genoeg ter plaatse zijn. Daarom wordt volop geŽxperimenteerd met innovatieve manieren om vuurzeeŽn sneller en vanuit andere hoeken te kunnen bestrijden. De 'Dubai Civil Defence' heeft nu een heel opvallende en originele techniek gedeeld om branden te blussen: met vliegende brandweermannen die vanuit het water met een jetpack het vuur bestrijden.Dubai wil de techniek inzetten om branden op boten, auto's en gebouwen dicht bij de kust of water aan te pakken. Het brengt de brandweer niet alleen sneller ter plaatse, maar zorgt er ook voor dat ze het vuur vanuit andere en vaak meer effectieve hoeken kunnen bestrijden.