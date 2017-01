Accijns heffen op vlees

We moeten minder vlees en andere dierlijke producten (melk, kaas) gebruiken, minder alcohol en frisdrank drinken en sowieso over de hele linie minder consumeren. Dat is niet alleen beter voor onze gezondheid, maar ook goed voor het milieu. Dat schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd.



Het RIVM vindt dat de overheid een actieve rol moet spelen om duurzaam en gezond eten te bevorderen, aldus de Volkskrant. Het rapport geeft als voorbeeld het heffen van accijns of een hogere btw-heffing op vlees en duidelijke etiketten op voedsel zodat de consument in een oogopslag kan zien of een product gezond en duurzaam is.



Het rapport van het RIVM verschijnt aan de vooravond van de Voedseltop die donderdag in Den Haag wordt gehouden. De 150 invloedrijkste beslissers uit de Nederlandse voedselwereld komen samen om te praten over het voedselbeleid van de toekomst.



Wil Nederland zijn klimaatdoelstellingen halen, dan ontkomen we er niet aan de uitstoot van broeikasgassen door onze voedselconsumptie te beperken, aldus het RIVM.

25-01-2017 13:26:53 pietertje5

Ik denk juist dat je in de opvoedende fase het gedrag het best kunt beinvloeden voor het leven. Daarvan werp je wel pas de vruchten over een lange lange tijd maar simpelweg meer geld vragen voor een product dat vooral door laagverdieners geliefd word moet je wel met echt goede argumenten komen.

25-01-2017 13:37:00 stora

Quote:

De 150 invloedrijkste beslissers uit de Nederlandse voedselwereld komen samen om te praten over het voedselbeleid van de toekomst. Gelukkig is er wel een lekker zoveel gangen menu en zal de drank rijkelijk vloeien Gelukkig is er wel een lekker zoveel gangen menu en zal de drank rijkelijk vloeien

25-01-2017 13:37:47 Jawel

@pietertje5 : goede argumenten zijn helemaal niet nodig, zolang de besluitnemers maar niet echt getroffen worden...

25-01-2017 15:29:08 Mamsie

Ik ben bang dat het hierdoor alleen onmogelijk wordt voor de minima om nog eens een stukje vlees op tafel te zetten.

De rest van de consumenten zal gewoon vrolijk doorsmikkelen ondanks de prijsverhoging.

25-01-2017 16:32:54 Virtlink

Een prijsverhoging op dierlijke producten zou goed zijn. Want die producten kosten nu echt veel minder dan de werkelijke kosten. Biologisch vlees komt qua prijs misschien nog het meest in de buurt van wat vlees werkelijke kost. Vlees en andere dierlijke producten zijn te goedkoop.



En waarom? Omdat de bedrijven een hele grote kostenpost niet hoeven te betalen: het milieu. Als je toch niet hoeft te betalen voor de milieuschade die je doet, voor de broeikasgassen die je uitstoot, voor het water wat je vervuilt, waarom zou je dan een goed, groen, biologisch, ecologisch bedrijf opzetten?



Dus in plaats van accijns, als de overheid nou de boeren liet betalen voor hun impact op het milieu, dan reflecteert de prijs van vlees meer de werkelijke kosten. Dan wordt het verschil tussen bijvoorbeeld vegetarische producten en dieronvriendelijk vlees kleiner, en het stimuleert milieubewust boeren.



Dat extra geld kan de overheid dan gebruiken om voor die milieuimpact te compenseren, en consumenten zullen echt wel minder vlees gaan eten als het duurder wordt. Vlees moet weer een luxeproduct worden, zoals het ooit was.



Want wie is toch die man die op zondag het vlees komt snijden?

25-01-2017 17:01:13 pietertje5

@Virtlink



Een interesante suggestie, alleen hoe bepaal je de kosten op het milieu?

Het milieu is een ongelofelijk breed begrip en moeilijk te vertalen naar kosten.



Daarnaast hebben andere industrie takken en agrariers ook milieukosten te betalen in dat geval. het valt dus niet alleen op vlees toe te splitsen.



Ik heb liever dat de EU in de gehele zone de subsidie voor boeren verlaagt en dat geld in het milieu stopt. Ja dan gaan er boeren failiet, maar dat is normaal als een markt jarenlang kunstmatig geflateerd word gehouden.



