Klimaatactivist die op blote voeten door VS wandelde doodgereden

Mark Baumer, een 33-jarige dichter en klimaatactivist, is dit weekend in de Amerikaanse staat Florida doodgereden. Baumer wilde met zijn voettocht aandacht vragen voor klimaatverandering en hield een blog bij over zijn reis.



Ten tijde van het ongeluk liep Baumer over de vluchtstrook van een snelweg in het noorden van Florida, aldus de politie. Daar werd hij geraakt door een 51-jarige vrouw die 'moeite had op haar rijstrook te blijven'.



Baumer woonde in de stad Providence in de staat Rhode Island en haalde met zijn tocht geld op voor FANG Collective, een organisatie die tegen gaswinning is. Met zijn tocht haalde hij al 3000 dollar (2790 euro) op. Vlak voor zijn dood blogde hij over de 100ste dag van zijn blootvoetse tocht.



Hij schreef op internet over de beslissing om op blote voeten de VS te doorkruisen: ,,Ik ga dwars door Amerika op blote voeten om de aarde te redden. Klimaatverandering de grootste dreiging waar onze beschaving ooit mee te maken heeft gehad."



FANG Collective reageert geschokt op de dood van de activist. ,,Mark was een ongelooflijk meevoelend, empathisch, nederig, blij, vrijgevend, bewust en liefhebbend persoon."



Baumer liep al één keer eerder dwars door de VS, in 2010. Hij droeg toen wel schoenen en deed er 81 dagen over. Over zijn ervaringen schreef hij een boek: I am the Road.

Reacties

25-01-2017 12:33:33 allone

Stamgast



WMRindex: 24.992

OTindex: 54.818

.. maar wie loopt er dan ook op de vluchtstrook?

25-01-2017 12:36:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.428

OTindex: 2.179

Quote:

Ik ga dwars door Amerika op blote voeten om de aarde te redden. Dat is dus mislukt. Dat is dus mislukt.

25-01-2017 13:00:31 Jawel

Erelid



WMRindex: 619

OTindex: 4.622

Vergaat de wereld nu?

25-01-2017 13:07:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.752

OTindex: 51.318

@Jawel : Voor deze man is hij inderdaad vergaan. Wij, de rest van de wereld, overleven het wel.

25-01-2017 14:09:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.428

OTindex: 2.179

@Jawel : @Mamsie : Of wij het overleven moeten we nog afwachten. Maar de wereld vergaat niet zo gauw en kan heel goed zonder ons.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: