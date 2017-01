Plafond Brussel ingestort door hardlopende minister

Bij de Vlaamse regering is vanmorgen bij één minister het plafond naar beneden gekomen omdat de andere, één verdieping hoger, zo’n fanatieke hardloper is. De ravage was enorm maar Philippe Muyters (Werk) kwam ongedeerd uit de strijd omdat hij nog onderweg was naar zijn departement.



Zijn bureau, stoel en computer waren bedolven onder het isolatiemateriaal en gipsplaten.



Zijn partijgenoot en collega van Mobiliteit Ben Weyts stuurde vanavond een excuustweet: ,,Sorry @philippemuyters. Blijkt uit 1e analyse (deels) mijn fout: loopband op bovenste verdiep te intensief gebruikt..”



Weyts is naar eigen zeggen fanatiek gebruiker van één van de twee loopbanden die pal boven het bureau van zijn collega staan. Andere twitteraars adviseerden hem pesterig wat harder te lopen, ‘dan trilt het minder’.

