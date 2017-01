24-01-2017 19:07:27

Ben het met @allone eens dat het krijgen van een shock in zo'n geval, en vervolgens een schadevergoeding van 110.000 euro, zwaar overdreven is.Wat ik me wel afvraag is voor wie de grap bedoeld was en wat de intentie ervan was. Was dat om anderen op het verkeerde been te zetten en trof de schoonmaker het toevallig als eerste zo aan of was het echt bedoeld om de schoonmaker een hak te zetten door onnodig rare troep te maken die hij dan op moest ruimen? In dat laatste geval kan ik me voorstellen dat er wellicht sprake is van vaker voorkomend pestgedrag en dat wij nu niet het hele verhaal horen.