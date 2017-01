Ze was de seksgeluiden in het appartement boven haar beu, maar dan ontdekte ze met wie de buurvrouw in bed lag

s Nachts werd ze soms wakker van de seksgeluiden bij haar bovenbuurvrouw. Maar omdat ze altijd zon goede vriendin was geweest, zei Danielle Davies (

Quote: Via een goede vriend kwam uiteindelijk aan het licht dat Shane Danielle al jarenlang aan het bedriegen was en dat "iedereen haar uitlachte omdat zij van niks wist".

Wél toevallig het, altijd als ze wakker werd van de vreugdekreten was haar vriend zoek. Niet in bed, niet op de wc, niet elders in huis.....

Is ze nooit op het idee gekomen dat er verband was tussen het een en het ander?

Die is of heel dom of heel naïef.