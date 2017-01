24-01-2017 09:17:05

Opgedoken? Over tenminste zeven verdiepingen? Daar is iemand best even mee bezig geweest. En daarvoor moet ook een steiger of zoiets zijn gebruikt van twaalf verdiepingen hoog (want zo hoog is die flat ).Maar niemand heeft iets gezien en de schildering dook ineens op!