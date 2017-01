Eekhoorns bedreigender dan hackers

Wereldwijd worden elektriciteits- en computernetwerken zwaar beveiligd tegen cyberaanvallen. In landen als de VS en Engeland zijn het weliswaar geen hackers, maar schattige eekhoorntjes die de grootste bedreiging vormen voor de netwerkinfrastructuur.En dat heeft alles te maken met het knabbelende karakter van de knaagdiertjes. Plastic leidingen zijn voor hen niet veilig, zo liet de Amerikaanse netwerkbeveiliger Chris Thomas een week geleden tijdens een presentatie op hackconferentie ShmooCon zien. Thomas verzamelde meldingen van storingen over de hele wereld. Uit zijn cijfers blijkt dat de eekhoorn wereldwijd verantwoordelijk is voor 879 stroom- en netwerkstoringen, daarmee andere diersoorten als vogels en ratten ver achter zich latend.Niet alleen eekhoorns, maar ook vogels, ratten en zelfs rupsen zouden de oorzaak zijn van talloze elektriciteitsstoringen. Thomas kwam in zijn onderzoek de gekste dingen tegen. Van enorme vogelnesten op elektriciteitsmasten tot kwallen die een nucleaire reactor blokkeren. ,,35 jaar aan cyberoorlog en de eekhoorns winnen'', aldus de netwerkbeveiliger.Vormen eekhoorns in Nederland ook een bedreiging voor onze infrastructuur? Onderzoeker Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging gaf in radioprogramma Vroege Vogels het antwoord. ,,Onze eigen rode eekhoorns veroorzaken minder problemen dan bijvoorbeeld grijze eekhoorns, die van nature knagender zijn en veel in landen als Amerika en Engeland voorkomen. Daarnaast lopen leidingen bij ons veelal ondergronds, waar de diertjes veel minder schade kunnen aanrichten.''