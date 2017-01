Dankzij Eindhovense kunstenaar komt er eindelijk een echt rechte weg

Een werkelijk rechte weg, compleet vlak, die bestaat niet. Want door de kromming van de aardbol is eigenlijk alles krom. En dus wilde John Körmeling wel eens een echt rechte weg maken. Gewoon, omdat het kan en om je te verwonderen over zoiets als de kromming van de aarde.

In 1988 al maakte hij al een tekening van zo'n rechte weg en sinds vorige week is de Eindhovense kunstenaar en architect werkelijk begonnen met de voorbereidingen van wat hij de Hollandweg noemt en dat dit jaar moet worden gerealiseerd. Het kunstwerk bestaat uit een stuk weg van 6 kilometer lang en 120 centimeter breed. Gemaakt van kleischelp. De weg komt te liggen op een dijk, even ten noorden van het dorpje Hornhuizen, in Groningen. Körmeling heeft juist die dijk gekozen, omdat het een van de weinige rechte dijken in ons land is met één eigenaar. Meerdere eigenaars geeft namelijk vooral veel gedoe en daar zit de kunstenaar niet op te wachten.



Vorige week heeft hij met een landmeter van het bedrijf Geomaat de dijk opgemeten. Met behulp van een satelliet, want dat is het meest nauwkeurig. Om de vijftig meter werd een punt vastgesteld en zo kan de weg dan uiterst precies worden uitgevoerd. De Hollandweg moet op het beginpunt 70 centimeter hoog worden, aflopend naar nul centimeter in het midden, om vandaar weer op te lopen naar 70 centimeter. "Dan heb je dus echt een vlakke weg", lacht Körmeling.

Reacties

24-01-2017 18:17:11 allone

Stamgast



WMRindex: 24.932

OTindex: 54.764

interessant.. dus in 3 km 'kromt' de aarde zoveel, 70 cm

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: