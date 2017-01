Man per ongeluk doodgeschoten tijdens opnemen videoclip

Een man is per ongeluk doodgeschoten tijdens het opnemen van een videoclip voor de band Bliss n Eso, dat melden Australische media. De opnames vonden plaats in een bar in Brisbane.



De man van rond de twintig jaar oud, werd tijdens een nagebootste schietscène in zijn borst geraakt. De filmploeg en hulpdiensten hebben een uur lang geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plekke.



De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt hoe het precies heeft kunnen gebeuren.



Het slachtoffer zou volgens de politie geen bandlid, maar een acteur zijn. Zijn naam is nog niet bekend gemaakt. De band was op het moment van het ongeluk niet aanwezig.

Reacties

24-01-2017 17:49:25 allone

Stamgast



WMRindex: 24.934

OTindex: 54.764



Maar nu is het dus een echte schietscène geworden Ik snap niet waarom je in een nagebootste schietscène een echt -en geladen- pistool gebruiktMaar nu is het dus een echte schietscène geworden

24-01-2017 19:13:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.744

OTindex: 51.294



Komt regelrecht uit Midsomer Murders @allone : Je zou ervan in de lach schieten als het niet zo dieptreurig was.Komt regelrecht uit

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: