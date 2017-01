Eerste onderwatermuseum van Europa geopend

Voor de kust van het Spaanse eiland Lanzarote is Europa's eerste onderwatermuseum geopend: Museo Atlantico.Ze hebben er twee jaar over gedaan, maar Europa's eerste onderwatermuseum is eindelijk open. Op een diepte van 15 meter staan 300 kunstwerken, gemaakt door de Britse kunstenaar Jason deCaires Taylor. Duikers en snorkellaars van alle niveaus kunnen dit bijzondere museum bezoeken. Samen met een gids, die alle details kan vertellen, zwem je langs de beelden. ,,Het doel was om een poort naar een andere wereld te creŽren'', vertelt deCaires Taylor.Het is niet het eerste onderwatermuseum wat deCaires Taylor heeft gemaakt. In 2010 opende voor de kust van Mexico ook al een onderwatermuseum.