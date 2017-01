13-jarige jongen huurt Amstel Hotel af voor bar mitswa

Een 13-jarige jongen in Amsterdam moet zich zaterdagavond heel populair hebben gemaakt bij zijn vriendjes: zijn ouders huurden het complete Amstel Hotel af voor zijn bar mitswa, waar niemand minder dan Drake en Jamie Foxx hun opwachting maakten.



Wanneer joodse jongens 13 jaar worden, zijn ze bar mitswa: spiritueel volwassen. Dat moment wordt altijd gevierd, maar een Amsterdamse jongen pakte wel heel groots uit voor zijn dertiende verjaardag.



Op zijn feest werd duidelijk niet beknibbeld. Wereldsterren Drake en Jamie Foxx traden op en ook bekende namen van eigen bodem Sevn Alias, Najib Amhali, Sunnery James en Ryan Marciano en Lange Frans waren van de partij.



Als klap op de vuurpijl werd het feest onderbroken door een spectaculaire vuurwerkshow aan de achterkant van het hotel.



David Mast, die in de band van Lange Frans speelt, was aanwezig op het feest. "Op een gegeven moment begon Jamie Foxx spontaan 'Golddigger' te jammen", vertelt hij. "Het feest was gewoon heel tof. De sfeer was goed, de muziek ook. Het hele hotel was gestyled, alles was af." Rond half 1 's nachts hield David het voor gezien, maar Jamie Foxx en Drake waren toen nog op het feest aanwezig, zegt hij.



Dimitrie Adams werkte als beveiliger op de bar mitswa. Volgens hem waren er ongeveer 500 gasten aanwezig op het feest, onder wie veel 'gillende fans'. "Het was gekkenhuis", zegt hij. "De beveiliging was heel strak. Van tevoren werd ons duidelijk uitgelegd hoe we de artiesten vanuit de auto door het Amstel Hotel naar de vipruimte moesten begeleiden. Ze kregen een vijfsterrenbehandeling."



Opvallend: Drake zou dit weekend optreden in de Amsterdamse Ziggo Dome, maar verplaatste zijn concerten naar volgend weekend wegens 'onvoorziene productionele tegenslagen'.



"Drake wil zijn fans een unieke beleving geven en heeft spectaculaire nieuwe elementen aan zijn al buitengewone productie toegevoegd. Helaas (...) is er iets meer tijd nodig om dit voor elkaar te krijgen”, luidde de verklaring van zijn management.



Waar de vele fans van de Canadese rapper dus een week langer moeten wachten om hun idool live te aanschouwen, kreeg de jarige Amsterdammer die kans zaterdag al. Op sociale media delen veel gasten foto's en filmpjes van het extravagante feest.

Wie het breed heeft laat het breed hangen.

