Bakker mag van rechter brood blijven bakken

Een bakker in Slotervaart mag doorgaan met het bakken van brood in zijn bakkerij. De rechter heeft besloten dat de gemeente een handhavingsverzoek van omwonenden terecht afwees.



De buren van de bakkerij stelden last te hebben van stank- en geluidshinder. De rechtbank oordeelde deze week dat ze zich hier niet in kunnen vinden.



De bakker had namelijk al een afzuiger met ontgeuringsinstallatie aangebracht en de broodovens zo aangepast dat ze geen lawaai meer maakten.



Omwonenden hadden de gemeente Amsterdam verzocht een handhavingsverzoek in te stellen met als argument dat de productie van brood in de bakkerij niet is toegestaan. De rechtbank gaat hier niet in mee.



Eerder was al een omgevingsvergunning verleend en hieronder vallen ook productiewerkzaamheden. Zeker aangezien de eigenaar 'voor het produceren en verkopen van brood' op zijn aanvraag had geschreven.

24-01-2017 08:17:43 venzje

Huh? Er is toch niets zo lekker als de geur van vers brood?

Ik heb zelf tegenover een bakkerij gewoond en het is nooit in mijn hoofd opgekomen dat die wel eens 'overlast' zou kunnen veroorzaken.



Beetje dom volk, zo te zien. Als je een handhavingsverzoek indient, zou je toch verwachten dat mensen eerst even de vergunning raadplegen? Een WOB-verzoekje is zo gedaan.



Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat tegenwoordig alles maar als overlast wordt ervaren. Dan moet je maar niet in een stad als Amsterdam gaan wonen!

24-01-2017 08:19:48 jero

wat is er nou lekkerder dan de geur van versgebakken brood?

24-01-2017 08:27:32 allone

Arme bakker ...



@venzje : stank van vers brood Ipv dat ze blij zijn dat ze altijd versgebakken lekker goed brood kunnen eten.. gaan ze klagen?Arme bakker ... @jero : blijkbaar is het devan vers brood

24-01-2017 08:44:47 venzje

Ik weet niet hoelang deze bakker hier al zit, maar ik heb nog niet zo lang geleden een dergelijke bezwaarprocedure gezien tegen een bakkerij die al sinds achttienhonderdzoveelentachtig op dezelfde plek was gevestigd. Ga daar dan niet naast wonen! @allone : Ach, ik heb het eerder gezien. Het is waarschijnlijk de nieuwe norm.Ik weet niet hoelang deze bakker hier al zit, maar ik heb nog niet zo lang geleden een dergelijke bezwaarprocedure gezien tegen een bakkerij die al sinds achttienhonderdzoveelentachtig op dezelfde plek was gevestigd. Ga daar dan niet naast wonen!

24-01-2017 08:51:13 allone

@venzje :

Ga daar dan niet naast wonen! QuoteGa daar dan niet naast wonen!

sorry: stinkt



Het lijkt wel of mensen steeds minder kunnen verdragen..



Laatste edit 24-01-2017 08:52 .. en verrast zijn dat het er naar brood ruiktsorry: stinktHet lijkt wel of mensen steeds minder kunnen verdragen..

24-01-2017 08:52:37 DrZiggy

S Jammer voor zo'n bakker dat het niet de rechter, maar de omwonende zijn die het brood moeten kopen.



Dergelijk gezeur kan hem zomaar zijn bedrijf kosten, omdat de klandizie weg blijft.

24-01-2017 08:53:33 allone

@DrZiggy : daar dacht ik ook aan, maar ik neem aan dat zijn meeste klanten niet vlak naast of boven hem wonen.

24-01-2017 10:54:29 Mamsie

Brood dat stinkt, een oven die lawaai maakt....Hier begrijp ik niets van.

Ik persoonlijk zou blij zijn met zo'n bakker in de straat, elke morgen het heerlijkste brood, ik zou zijn beste klant wezen, echt waar!

24-01-2017 10:57:43 Alev

T S

Desalniettemin zou enkel mijn portemonnee ontevreden zijn met een bakker als buur. Wellicht kwam het lawaai van de vracht wat 's morgens vroeg geleverd wordt en de stank van de afvalcontainers.Desalniettemin zou enkel mijn portemonnee ontevreden zijn met een bakker als buur.

24-01-2017 11:13:02 allone

@Alev : good thinking.. aan de andere kant: als hij zelf bakt hoeft er 's morgens vroeg niks geleverd te worden, en als er een deksel op de afvalcontainer zit hoort het niet (ver) te ruiken..

