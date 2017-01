Limbo danseres op vliegveld

Een recordhoudster in limbodansen heeft deze week haar medepassagiers op een vliegveld in de Amerikaanse stad Philadelphia op een gratis optreden getrakteerd.Terwijl de meeste mensen onderuit zakken op een bankje als ze moeten wachten op het vliegtuig, zag Shemika Charles in de bankjes een uitdaging. De Amerikaanse, bekend als Limbo Queen, zakte zo ver achterover dat ze onder de extreem lage stoelen kon limboŽn.Shemika was onderweg naar een optreden bij een basketbalwedstrijd en moest overstappen. Toen ze zat te wachten, wilde ze de spieren lekker losgooien, schrijft ze op Twitter. Shemika staat in het Guinness World Record-boek omdat ze onder een stok door kan dansen die slechts twintig centimeter boven de grond wordt gehouden.