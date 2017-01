Vrouw slaapt door eigen bevalling heen

Het zal veel vrouwen als muziek in de oren klinken: niets merken van je bevalling, omdat je ligt te slapen. Het overkwam een Britse vrouw.



De bevalling van Alice Payne, een 23-jarige Britse privťlerares, werd vorige maand in het ziekenhuis ingeleid omdat haar zoontje na 38 weken zwangerschap niet meer groeide. Payne kreeg hormonen toegediend om de weeŽn op gang te brengen, maar die leken weinig effect te hebben.



De weeŽnmonitor waaraan Payne gekoppeld was, vertoonde geen activiteit. Omdat de aanstaande moeder wel veel pijn had, kreeg ze van artsen versuffende pijnstiller toegediend. De aanstaande moeder zakte weg in een diepe slaap. Toen ze een uur later wakker werd, was ze tot haar stomme verbazing al bijna volledig bevallen van haar zoontje Phillip.



De monitor bleek niet goed te functioneren, waardoor artsen zich niet realiseerden hoe ver de bevalling van Alice al op weg was. Toen ze lag te slapen, had ze al tien centimeter ontsluiting en was ze klaar om te persen. Artsen vreesden dat ze daarvoor te zwak zou zijn en dat de baby met een keizersnede gehaald moest worden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig: Alice perste haar zoon in haar slaap ter wereld.



Het schouwspel trok veel bekijks van verplegers en verloskundigen, die de ervaring van Alice beschreven als het gekste wat ze ooit hadden gezien. Payne zelf kijkt met gemengde gevoelens terug op de bevalling. "Ik ben blij dat ik de pijn niet mee heb gekregen, maar ik had het ook wel mooi gevonden als ik de geboorte van mijn eerste kindje bewuster had meegemaakt. Nu moet ik hem, als hij er later naar vraagt, vertellen dat ik in slaap ben gevallen."

Reacties

23-01-2017 12:16:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.733

OTindex: 51.268

Quote:

Alice perste haar zoon in haar slaap ter wereld.



Terwijl ze droomde over het breien van een enorme bruine trui..... Terwijl ze droomde over het breien van een enorme bruine trui.....

23-01-2017 12:54:41 allone

Stamgast



WMRindex: 24.880

OTindex: 54.712

Quote:

Nu moet ik hem, als hij er later naar vraagt, vertellen dat ik in slaap ben gevallen. Waarom zou hij daar naar vragen? Quote:

Artsen dachten niet dat de moeder in haar extreem ontspannen staat kon duwen en veronderstelden dat ze een spoedkeizersnede moest krijgen. Wonder boven wonder reageerde Payne echter op de stem van haar man John, die vertelde wanneer ze moest duwen. Zo kon ze in haar slaap alsnog bevallen van haar zoontje. ze hoorde wel de stem van haar man, maar voelde niet de weeën?

Vraag me af waar ze van gedroomd heeft. Waarom zou hij daar naar vragen?ze hoorde wel de stem van haar man, maar voelde niet de weeën?Vraag me af waar ze van gedroomd heeft.

23-01-2017 13:10:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.733

OTindex: 51.268

@allone : van een bruine trui breien, ofwel dat ze uitgebreid zat te poepen.

23-01-2017 13:20:18 stora

Erelid



WMRindex: 4.422

OTindex: 618

Quote:

Het schouwspel trok veel bekijks van verplegers en verloskundigen

ze was dus de ster van de show ze was dus de ster van de show

23-01-2017 13:33:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 8.398

OTindex: 2.168

@allone :

Quote:

Nu moet ik hem, als hij er later naar vraagt, vertellen dat ik in slaap ben gevallen. Waarom zou hij daar naar vragen? QuoteWaarom zou hij daar naar vragen? Omdat kinderen wel eens iets meer willen weten over hun eigen geboorte. Vooral tegen de tijd dat ze zelf vader of moeder dreigen te worden komt dat nogal eens voor.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: