Ophef over niet ondertitelen Limburgers

Een gezin uit Landgraaf speelde vrijdagavond de hoofdrol in het populaire tv-programma Ik Vertrek. Online ging het echter vooral over de ondertiteling. Of beter, het gebrek daaraan.



Bij grote delen van het programma ontbraken de verklarende tekstjes onder in beeld namelijk en dat zorgde voor veel frustratie bij de vaste kijkers.



In de door ruim 1,6 miljoen mensen gekeken aflevering volgde het programma Marcel en Natasja Janssen uit Landgraaf die samen met hun kinderen Luca, Dante en Giulia naar - de namen verraden het al - ItaliŽ verhuisden om daar een gastenverblijf te beginnen. Een avontuur dat gruwelijk misloopt, maar lang niet iedereen kreeg dat evengoed mee.



"Ik versta Marcel en Natasja niet. En dan zijn ze nog in Nederland", schrijft Mark. Anderen zijn minder subtiel in hun commentaar. "Ik moet steeds terugspoelen want ik versta geen klap van die limbo's", klaagt Marieke. 'Beste makers', begint Nienke haar betoog. "Limburgers mogen ALTIJD ondertiteld worden."



Angelo is het spoor zelfs volledig bijster als hij de Limburgse oma probeert te vertalen. "E danne da Dann da", ondertitel die mensen", schreeuwt hij uit. En hetzelfde geldt voor Marc. "Ik versta het niet? gufuuh ggdtgf nkkjhu hooo HUH."



Slechts een enkeling neemt het op voor de Limburgers. "Ik heb de ondertiteling deze aflevering niet nodig", laat Eva weten en tot slot heeft Danielle nog een tip. "Vaker naar Limburg mensen, die om tt-pagina 888 roepen."

