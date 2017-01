Man aangehouden voor stelen emmer goud

Een man in Ecuador is aangehouden voor het stelen van een emmer goud in New York. Op een onbewaakt moment zou de 53-jarige Julio Nivelo het goud uit een vrachtwagen gestolen hebben.In twintig seconden tijd sloeg Nivelo toe. En bewaker was een pakket aan het ophalen, een ander haalde op dat moment een telefoon op, meldt de BBC. Volgens de politie wist hij niet wat er in de emmer zat. De inhoud van de emmer was ongeveer anderhalf miljoen euro waard.De vlucht van de man was niet eenvoudig. De emmer woog rond de 40 kilo en Nivelo moest meerdere keren stoppen omdat het hem te zwaar werd. Hij is nu dus aangehouden, maar het goud is nog altijd spoorloos.