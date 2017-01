Alkmaarder (20) wil ritje op politiefiets, eindigt in cel

Twee Alkmaarders die 'onder invloed van drank of andere stoffen verkeerden', hebben het de politie in hun woonplaats vannacht flink lastig gemaakt.

De twee mannen (20 en 23) vroegen aan een agent op het Waagplein of ze een rondje op z'n fiets mochten rijden. Toen de agent weigerde om op dat verzoek in te gaan, ging de 20-jarige man 'uit z'n dak'. Hij begon te schreeuwen, te schelden en uitte bedreigingen naar de politie. De Alkmaarder werd daarop aangehouden.

Agenten verzochten de 23-jarige vriend van de aangehouden man het Waagplein te verlaten. Hij leek te gehoorzamen, maar kwam terug en slingerde de aanwezige agenten beledigende teksten naar hun hoofd.



Na een korte achtervolging greep de politie hem in z'n kraag. Omdat hij zich ook tijdens zijn aanhouding bleef verzetten, was de politie genoodzaakt pepperspray te gebruiken. Toen hij daarmee onder controle was gebracht, is ook hij naar het bureau gebracht.

Daar bleek dat de 23-jarige man meerdere xtc-pillen bij zich te hebben. De drugs, die hij heeft afgestaan, worden vernietigd.

sorry dat ik het zeg, maar dat 'zuks' de pers/media haalt, dat geeft te denken



sorry dat ik het zeg, maar dat 'zuks' de pers/media haalt, dat geeft te denken

