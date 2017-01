Agent vindt bij fouilleren kussen in broek, voor billen als Beyonce

Agenten in Amsterdam fouilleerden een vrouw die zich niet wilde identificeren. Ze vonden geen ID maar wel een kussen in haar broek.

De agenten kregen een melding van een agressieve man die zou weigeren een woning te verlaten, schrijft een agent op de Facebookpagina van Politie Amsterdam Overtoomse Sluis.



Ter plaatse bleek dat het om een stel ging. De vrouw kon zich niet legitimeren en de agent besloot haar te fouilleren. De vrouw werd nog zenuwachtiger dan ze al was en deed een aantal pogingen om het fouilleren te stoppen.



Gezien de weersomstandigheden verbaasde het de agent in kwestie niet dat de vrouw meerdere lagen kleding aan leek te hebben. Hij was wel verrast toen de enorme bobbel in haar broek een kussen bleek te zijn.

Haar verklaring: "Dat zijn billen als Beyoncé."

Reacties

Nooit geweten dat Beyoncé op een stel billen leek.

Zo'n blotekontengezicht heeft ze toch niet hoor! Nooit geweten dat Beyoncé op een stel billen leek.Zo'n blotekontengezicht heeft ze toch niet hoor!

midden in de Basismarkt terwijl ik brulde dat Jeroen (alle vaste klanten kenden de bedrijfsleider aldaar bij naam) METEEN moest komen, omdat de 'mevrouw' die mij dat van die kussentjes toonde, 'een drol draaide', pal voor dat stuk vrieskast waar ik iets uit wilde hebben lang geleden in de Bijlmer ontdekte ook ik dat sommige 'dames uit andere culturen' kussentjes in hun broek dragen om hun billen dikker te laten lijken....midden in de Basismarkt terwijl ik brulde dat Jeroen (alle vaste klanten kenden de bedrijfsleider aldaar bij naam) METEEN moest komen, omdat de 'mevrouw' die mij dat van die kussentjes toonde, 'een drol draaide', pal voor dat stuk vrieskast waar ik iets uit wilde hebben

