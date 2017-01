Weinig geld, maar toch een duur maatpak voor werklozen

Wie zonder werk zit, heeft waarschijnlijk weinig geld om zich goed te kleden voor dat belangrijke sollicitatiegesprek. Maar er is hulp: in de winkels van Dress for success worden mensen gratis aan de juiste kleding geholpen, zodat ze een goede eerste indruk kunnen maken bij hun - hopelijk - nieuwe collega's."Zo'n gesprek is zenuwslopend en spannend, dus je probeert mensen een duwtje in de rug te geven", vertelt Maltie Bateswar, die al jaren als vrijwilliger in de winkel in Utrecht staat. "Je merkt ook dat als mensen de juiste outfit dragen, ze dat meer zelfvertrouwen geeft."In de winkel helpt Maltie mensen de juiste outfit te kiezen, op basis van de functie waarnaar ze gaan solliciteren. Wij gingen bij haar langs voor de NOS op 3-serie Een Goed Verhaal.Toch vinden veel mensen het lastig om aan te kloppen, omdat ze zich schamen. "Ze weten niet wat ze kunnen verwachten als ze hier voor het eerst komen", vertelt Maltie. "Door middel van een gesprek en een kopje thee proberen we ze op hun gemak te stellen.""We proberen ze vervolgens van top tot teen te kleden", vervolgt ze. "Als dat slaagt, zijn mensen hartstikke blij. Dat zie je aan hun houding en aan dat ze gaan stralen. En dan ben ik ook blij, want dan weet ik waar ik het voor doe."