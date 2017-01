Nieuwe vliegveld Berlijn blijft nachtmerrie: nog een jaar uitstel

Het nieuwe vliegveld van Berlijn wordt ook dit jaar niet geopend. Het was de bedoeling de luchthaven in 2010 in gebruik te nemen, maar er blijven problemen opduiken. "Op zijn vroegst gaat de luchthaven in 2018 open", zegt topman Karsten Mühlenfeld van de luchthaven in de Duitse hoofdstad.



Vliegveld Brandenburg (BER) moest in de plaats komen van de vliegvelden Tempelhof, Tegel en Schönefeld in de omgeving van Berlijn. De opening is al herhaaldelijk uitgesteld.



De kosten zijn ten opzichte van het oorspronkelijke budget meer dan verdubbeld tot 6,6 miljard euro. Elke maand vertraging kost de stad Berlijn en de deelstaat Brandenburg ongeveer 15 miljoen euro.



De oorspronkelijk geplande opening van het vliegveld in 2010 ging niet door omdat de brandveiligheidssystemen niet werkten. Ook nu blijken die niet goed te werken.



1200 automatische deuren op de luchthaven sluiten niet goed in geval van brand. Dat kan gevaarlijk zijn doordat de rookafzuiging niet werkt als de deuren open staan. Daarnaast moeten de leidingen van het sprinklersysteem mogelijk vervangen worden, waardoor het plafond in de terminals weer opengebroken moet worden.



Vorig jaar verscheen al een onderzoeksrapport over de problemen bij de luchthaven. "Gebrekkige controle en een collectief gebrek aan realiteitszin zijn de belangrijkste oorzaken van het fiasco van de nieuwe luchthaven van Berlijn", was toen de conclusie van de onderzoekers.



Er loopt een aantal gerechtelijke procedures met betrekking tot het nieuwbouwproject. Ondernemers die al hadden geïnvesteerd in een winkel of horecagelegenheid binnen de nieuwe luchthaven, hebben een claim ingediend. Daarnaast onderzoekt justitie in Duitsland beschuldigingen van corruptie bij de aanbesteding, fraude in de boekhouding en van vergiftiging van een ingenieur op de bouwplaats.

Ik 2013 ging onze correspondent langs bij toekomstige ondernemers van het - toen al - vertraagde vliegveld:

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: