Britse agenten vallen man aan met taser, blijkt collega te zijn

Er is een onderzoek ingesteld naar de politie van Bristol nadat twee agenten een man hebben aangevallen met een stroomstootwapen. De man was geen gezochte verdachte, zoals de agenten dachten, maar een collega.De 63-jarige Judah Adunbi werkt als diversiteitsambtenaar bij de politie. Hij moet de relatie tussen de agenten en de lokale zwarte gemeenschap bevorderen. Vorige week zaterdag liep hij over straat toen hij staande werd gehouden door twee agenten. Zij dachten dat hij werd gezocht door de autoriteiten, blijkt uit videobeelden.Adunbi weigerde zijn naam te geven, omdat hij naar eigen zeggen niets fout had gedaan. Na een korte woordenwisseling werd Adunbi vervolgens aangevallen met een stroomstootwapen.De beelden werden gisteren gepubliceerd door de politie. Adunbi heeft inmiddels een gesprek gehad met de hoofdagent.