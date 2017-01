Sneeuw meter hoog in Sahara

Fotografen hebben vanochtend ongelofelijke foto's genomen van de sneeuw die een meter hoog ligt op het zand in de kleine Sahara woestijn stad Ain Sefra.Deze bizarre scčnes uit de Sahara woestijn laten plaatselijke bewoners zien die de duinen af sleeën na de zwaarste sneeuwval sinds mensenheugenis.De stad kwam al eerder in het nieuws, toen er vlak voor Kerstmis weer voor de eerste keer in 37 jaar een paar vlokken sneeuw vielen op de rode zandduinen van 's werelds heetste woestijn.Maar vandaag is er opnieuw sneeuw gevallen en dit keer staat de sneeuw tot aan je heupen in sommige delen van Ain Sefra, dat bekend staat als “de poort naar de woestijn”.De sneeuw heeft chaos veroorzaakt in de stad en buspassagiers zijn gestrand op de glad en ijzig geworden toegangswegen.