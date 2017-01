21 alpacas gestolen uit weiland in Groningen

Een opmerkelijke diefstal in het Groningse Westerlee: daar werden vannacht uit een weiland 21 alpaca's gestolen, meldt de regionale omroep RTV Noord.De diefstal werd gefilmd door een bewakingscamera . Daarop is te zien dat de dieven goed voorbereid te werk gingen. Met een lang touw dreven ze de dieren binnen een minuut bijeen en vervolgens in een auto die klaar stond. Dat laatste werd niet gefilmd, maar werd duidelijk uit de bandensporen, meldt de omroep.Alpaca's worden overigens wel vaker gestolen uit weilanden. De dieren zijn zo'n 2000 euro per stuk waard, wat betekent dat er in de wei toch al snel voor zo'n 40.000 euro is gestolen. De dieren zijn zo veel geld waard, omdat alpaca-wol de duurste soort wol is.De politie maakte twee jaar geleden ook al melding van een reeks diefstallen van deze beesten. De politie vermoedt dat de gestolen dieren in Oost-Europa worden verkocht.