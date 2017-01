Boeren in VS voeren snoep aan de koeien

Een lading rode skittles op de weg stelde de politie in Wisconsin, VS, voor een raadsel. Honderdduizenden van de snoepjes lagen op een landweg.



Een zoektocht naar de herkomst bracht politiemensen uiteindelijk naar een boerderij, waar ze gebruikt werden als voer voor het vee.



Volgens Amerikaanse media is het bij boeren gebruikelijk geworden om afgekeurd voedsel aan de dieren te voeren. Dat gebeurde al langere tijd, maar het heeft sinds 2012 een hoge vlucht genomen, toen de prijs van mas sterk steeg. Afgekeurd snoep is een goedkopere bron van koolhydraten.



Tegen Live Science, een Amerikaanse site met wetenschapsnieuws, zei professor Dierwetenschappen John Waller eerder dat het helemaal geen gek dieet is. "Het is een goede manier om de dieren voedingsstoffen te geven en het voorkomt dat het snoepgoed wordt weggegooid." Zolang de verhouding tussen koolhydraten, eiwitten, vitaminen en mineralen goed is, maakt het niet uit wat de koe verteert, stelt Waller.



En zoals iemand reageert op het Facebookbericht van de lokale politie die de vondst deed: "Zo krijg je aardbeienmelk."

Reacties

21-01-2017 10:05:57 allone

Stamgast



WMRindex: 24.829

OTindex: 54.633

Quote:

Zolang de verhouding tussen koolhydraten, eiwitten, vitaminen en mineralen goed is Precies.. sinds wanneer zijn die verhoudingen goed in snoep?

Arme dieren, die worden vast ziek van al die suiker Precies.. sinds wanneer zijn die verhoudingen goed in snoep?Arme dieren, die worden vast ziek van al die suiker

21-01-2017 13:31:21 omabep

Oudgediende



WMRindex: 6.729

OTindex: 2.818

En hoe gaat het met de gebitten van de koeien? Worden ze nu minder oud geslacht hierdoor?

