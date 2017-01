Vrouw cremeert erfenis, 70.000 euro

De vrouw die de erfenis van haar en haar broer in rook heeft laten opgaan, krijgt daarvoor een taakstraf van 60 uur. Ook moet ze de helft van het geld aan haar broer terugbetalen. Dat is een flinke kostenpost voor de vrouw, die beweert dat ze het geld vr de crematie in de kist van haar vader heeft gestopt.



De 54-jarige vrouw uit Den Bosch opende kort voor het overlijden van haar vader in 2012 een gezamenlijke rekening. Toen de oude man overleed, kwam zijn spaargeld van ongeveer 72.000 euro op die rekening te staan.



De vrouw beweert dat ze al het geld cash heeft opgenomen en een dag voor de crematie in de kist van haar vader heeft gelegd. Haar broer wist van niets.



Dat gebeurde in een vlaag van verstandsverbijstering, zegt de advocaat van de vrouw. "Ze dacht: dat is zijn geld, dat blijft mooi bij hem."



De rechtbank noemt het verduistering. Ze eigende zich het geld toe 'door als heer en meester over dat geld te beschikken', schrijft de rechtbank. Daarmee maakte ze misbruik van het vertrouwen van haar vader en benadeelde ze haar broer.



Volgens haar advocaat heeft de vrouw inmiddels spijt van haar daad. "Ze is dom geweest, ziet ze nu in. Ze had het geld zelf goed kunnen gebruiken. Ook voor haar broer vindt ze het erg."

Reacties

21-01-2017 10:08:05 allone

Stamgast



WMRindex: 24.829

OTindex: 54.633

Ofwel verstandsverbijstering ofwel het geld verdonkeremaand?!

Iig sneu voor die broer.

21-01-2017 10:46:38 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.717

OTindex: 51.227

Ze had het moeten weten: je kunt het echt niet meenemen.

21-01-2017 11:15:43 stora

Erelid



WMRindex: 4.414

OTindex: 618



Het geld is wel weg, @Mamsie , weet je dat wel zeker?Het geld is wel weg,

21-01-2017 11:42:32 jero

Oudgediende



WMRindex: 5.959

OTindex: 6

@Mamsie : in china is het een oude traditie om (een klein beetje) geld te verbranden voor een overledene zodat hij het mee neemt naar het hiernamaals.

21-01-2017 12:19:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.717

OTindex: 51.227

@jero : En vaak is dat ook nog "gelegenheidsgeld" dat geen enkele waarde heeft.

