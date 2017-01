Man valt vrouw aan na droom over overspel

De politie heeft een man uit de Amerikaanse staat Pennsylvania opgepakt, omdat hij zijn vrouw had aangevallen. Dat deed hij nadat hij had gedroomd dat ze vreemdging.



Volgens de politie had de 49-jarige Conrad Rudalavage te veel gedronken voordat hij ging slapen. Toen de inwoner van Archbald wakker werd, was hij ervan overtuigd dat zijn vrouw hem had bedrogen, schrijven Amerikaanse media. Hij probeerde haar te wurgen en dreigde ook om haar te doden.



Hij liet de keel van zijn echtgenote pas los toen hun tienerdochter de politie probeerde te bellen. Hij richtte zijn woede vervolgens op zijn dochter. Het meisje kon ontsnappen en schakelde de hulp in van de buren om haar vader in bedwang te houden tot de politie hem kon meenemen.



De 'overspelige' vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan haar gezicht, hoofd en hals. De man zit vast voor poging tot moord.

Reacties

20-01-2017 18:51:24 botte bijl

Stamgast



eigenlijk moet je te doen hebben met die man, zoals hij zijn leven verwoest in een vlaag van waanzin....

20-01-2017 19:40:55 De Paus

Oudgediende



S Ik vraag mij af of die man mogelijk ook alcohol en/of drugs had gebruikt.

20-01-2017 20:10:16 merlinswit

Erelid



Quote:

Volgens de politie had de 49-jarige Conrad Rudalavage te veel gedronken voordat hij ging slapen.



In de tekst staat niets over andere drugs.



Zelfs als zijn vrouw vreemd was gegaan, heeft ie het recht niet haar te vermoorden. En zjjn dochter heeft ie al helemaal niet aan te vallen. @De_Paus:In de tekst staat niets over andere drugs.Zelfs als zijn vrouw vreemd was gegaan, heeft ie het recht niet haar te vermoorden. En zjjn dochter heeft ie al helemaal niet aan te vallen.

20-01-2017 20:12:17 Lennox

Oudgediende



. Die gek zal je vader maar wezen. @botte_bijl: Ik heb het vooral te doen met de slachtoffers van zijn waanzin. Die gek zal je vader maar wezen.

20-01-2017 20:25:25 Mamsie

Oudgediende



Ik heb ook wel eens een droom gehad die zo echt leek, dat ik ervan wakker werd en toch maar even mijn bed uit ging om te controleren of mijn kindertjes veilig thuis waren.

Hetgeen uiteraard ook het geval was, gelukkig!

20-01-2017 21:29:00 yilopy

Senior lid

ik werd kwaad op mijn man wakker, omdat ik had gedroomd dat hij me vreselijk aan het treiteren was, niveau bloed onder de nagels. Maar dan nog, al was het echt, dan ga je toch niet aan het moorden?!



20-01-2017 21:37:48 Mamsie

Oudgediende



Ik wou nét met verwijten komen toen ik me realiseerde dat hij lekker lag te slapen.

Maar ik ben toch nog een poosje boos gebleven, haha! @yilopy : Hihi, zoiets is mij ook wel eens overkomen.Ik wou nét met verwijten komen toen ik me realiseerde dat hij lekker lag te slapen.Maar ik ben toch nog een poosje boos gebleven, haha!

20-01-2017 22:11:37 yilopy

Senior lid

ja stom he, dat het zo echt kan voelen. hij was ook erg beledigd toen ik hem 'confronteerde', haha

