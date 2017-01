Brandweer redt paard uit ijzige tuinvijver

Na een urenlange reddingsoperatie is de brandweer in het Duitse Cottbus erin geslaagd een paard uit een bevroren vijver te halen. Het dier was in de tuinvijver beland, nadat het gisteren uit een span was losgebroken. Die nieuwe vrijheid duurde maar kort; eenmaal in de vijver zakte het dier door het ijs en kon het geen kant meer op.



Er waren negentien brandweerlieden voor nodig om het paard weer op het droge te krijgen. Eerst werd de vijver leeggepompt, terwijl een van de brandweerlieden het steenkoude dier probeerde op temperatuur te brengen door zijn rug te besprenkelen met warm water. Vervolgens kon het paard via een 'pad' van strobalen zelfstandig uit de vijver klimmen.



Een haastig opgetrommelde hijskraan bleek niet nodig. Alles bij elkaar duurde de operatie drie uur. Een dierenarts heeft zich na afloop over het dier ontfermd.

Reacties

20-01-2017 17:11:23 allone

Stamgast



WMRindex: 24.819

OTindex: 54.623

een paard in de kofferbak,

een paard in de vijver,

het gaat wel lekker vandaag..

20-01-2017 18:49:10 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 57.863

OTindex: 26.658

die kofferbak kon waarschijnlijk minder kwaad....

20-01-2017 18:50:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 26.714

OTindex: 51.219

Ach, arme beessie... Ik hoop dat hij er geen narigheid aan overhoudt en lekker vertroeteld wordt in een warm stalletje.

20-01-2017 18:53:09 allone

Stamgast



WMRindex: 24.819

OTindex: 54.623

@botte_bijl: @Mamsie : 3 uur in een ijsvijver is idd niet niks.. hoop dat het goed met hem gaat

20-01-2017 18:55:16 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 57.863

OTindex: 26.658

hopen mag....

