Wielrenners helpen koe bij bevalling

Een groepje wielrenners in Spanje is een koe te hulp geschoten die op het punt stond te bevallen. Het beest leek in paniek, waarna omstanders besloten een handje te helpen. De hele gebeurtenis werd gefilmd door een van hen.Dankzij de inzet van het publiek zette de koe uiteindelijk een gezond kalfje op de wereld, zo is in de video te zien. Onduidelijk is hoe het zou zijn afgelopen als de moeder niet te hulp was geschoten.Het filmpje werd deze week op YouTube gezet. Waar en wanneer het incident heeft plaatsgevonden, is onduidelijk.