Gevangenisstraf als je vreemd gaat en vier andere bizarre wetten in de VS

In ‘the land of the free’ doe je niet wat je wil. Verschillende staten in Amerika hebben bizarre wetten. We noemen vijf voorbeelden:



1. Dronken

In Alaska is het verboden om dronken te worden in een café en daar dan te blijven. Het is kennelijk de bedoeling dat je zodra je tipsy wordt vertrekt.



2. Vreemdgaan

In Michigan kijk je wel uit voor je je partner bedriegt. Je kunt er zomaar vier jaar voor in de cel terecht komen.



3. Vloeken

In Mississippi moet je dan weer goed op je woorden letten. Vloeken waar twee of meer mensen bij zijn is er niet toegestaan. Er staat een celstraf op van maximaal dertig dagen.



4. Volkslied

Geen halve liedjes in Massachusetts. Als je aan het volkslied begint, moet je het ook afmaken. Het is verboden om halverwege te stoppen.



5. Idioten

In New Mexico heeft iedere burger stemrecht behalve ‘idioten’. Het woord idioot werd gebruikt voor verstandelijk beperkte mensen, maar de term is nooit aangepast.

