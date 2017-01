Mot vernoemd naar Donald Trump

Een piepkleine, pas ontdekte motsoort is sinds kort gezegend met een bijzondere naam: Neopalpa Donaldtrumpi. De mot heeft zijn naam te danken aan het kapsel van de aankomende president van de Verenigde Staten.De vernoeming is niet bedoeld om de haardracht van Donald Trump belachelijk te maken. ,,Ik hoop dat de president zorg gaat dragen voor de instandhouding van kwetsbare ecosystemen, zoals die van deze mot. De ecosystemen zitten vol met nog onontdekte soorten die het verdienen om te worden beschermd", aldus bioloog Vazrick Nazari.De minuscule mot heeft een spanwijdte van slechts 1.01 centimeter en een opmerkelijke blonde tooi op de kop, die hij indien gewenst omhoog kan zetten. Het hoofddeksel vertoont met enige fantasie overeenkomst met het opvallende blonde haar van de pas verkozen president.Het beestje is het eerste dier ooit dat zich gelukkig mag prijzen met een vernoeming naar Donald Trump. De tooi is trouwens niet het enige aspect dat de mot uniek maakt: het dier is ook nog eens gezegend met unieke huidplooien en nog niet eerder bij een mot geziene zakvormige genitaliŽn, zo schrijft Nazari in het wetenschappelijke artikel dat hij over de motsoort publiceerde in het tijdschrift ZooKeys.Het dier is ontdekt door de Canadese bioloog Vazrick Nazari, die voor een Amerikaans museum onderzoek doet naar mottensoorten in CaliforniŽ. De mot heeft daarnaast een toepasselijk leefgebied: de grens tussen zuid-CaliforniŽ en Mexico, precies daar waar Trump een deel van zijn omstreden muur wil bouwen. Mocht de muur er ooit komen dan zou Trump hiermee het leefgebied van zijn naamgenoot in tweeŽn splitsen.Trump is niet de eerste beroemdheid die zijn naam heeft geleend aan nieuwe diersoorten. Eerder werden al dieren naar Beyoncť, Johnny Depp en Harry Potter vernoemd. President Obama voert de ranglijst met dieren die naar presidenten zijn genoemd aan: in totaal zijn er negen diersoorten naar hem vernoemd. Werk aan de winkel dus, voor Trump.