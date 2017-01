Te koop: hoofd, 150 jaar oud, gekrompen, 49.000 euro

Leuk voor op de schouw, in de kast, in de vensterbank of zelfs op het toilet. Het maakt de Museumwinkel in Nijmegen niet uit, als het gekrompen mensenhoofd dat zij te koop aanbieden maar goed terechtkomt.'Henk', zoals preparateur Sophie Kiela hem noemt, is 10 centimeter groot, heeft een volle bos haar, een baard en is waarschijnlijk zo'n 150 jaar oud. Als je hem wil hebben, moet je wel de portemonnee trekken. De preparatenwinkel wil minstens 49.000 euro hebben voor het shrunken head.Het gekrompen hoofd komt uit het Amazonegebied. Daar is het geprepareerd door de Jivaro-indianen die het als trofee gebruikten. De hoofden van vijanden werden afgehakt. De schedel werd verwijderd en de huid werd vervolgens gekookt om het te laten krimpen. Om het af te maken werd er een hete steen in gestopt, zodat het hoofd zijn oorspronkelijke vorm behield."Waarschijnlijk is het een Europeaan die op zoek was naar het mythische goudland El Dorado", vertelt Kiela. "Hij liep denk ik de verkeerde tegen het lijf." De Jivaro-indianen droegen de hoofden aan hun riem, om rivaliserende stammen af te schrikken.Gekrompen mensenhoofden zijn zeldzaam en daarom zijn er veel nep-exemplaren in omloop. "Henk is echt", zegt Kiela. "Dat zie je aan hoe zijn haar groeit. Bij nephoofden groeien de haren één kant op. Bij Henk gaan ze alle kanten op. Hij heeft zelfs een kruin."De Museumwinkel kocht Henk op een veiling. "Je komt ze niet vaak tegen en dit exemplaar stond tussen allerlei middeleeuws wapentuig. We moesten hem gewoon hebben."De handel in gekrompen hoofden is niet illegaal. "De herkomst is bekend en het hoofd is oud genoeg. Het zou iets anders zijn als we in lichaamsdelen gaan handelen van recente doden."Maar nu is het tijd om een andere eigenaar te zoeken. "Ik denk dat hij voor dit bedrag wel naar een verzamelaar gaat. Het zou in ieder geval zonde zijn als iemand hem kapot zou maken, maar daar ga ik maar niet van uit."De nieuwe eigenaar mag Henk ook best een andere naam geven, lacht Kiela. "Hij heet nu zo omdat hij op mijn vader lijkt. Die heet ook Henk."