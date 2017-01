Moedertaal vergeet je niet, zelfs als je het nooit hebt gesproken

Wie op erg jonge leeftijd naar een ander land verhuist en zijn 'moedertaal' vergeet, behoudt daar toch een onderliggende kennis van en is beter in staat om die taal op latere leeftijd opnieuw aan te leren. Zelfs tijdens hun eerste levensmaanden bouwen baby's kennis op over hun moedertaal, zo blijkt uit onderzoek.



Wetenschappers aan de Radboud Universiteit, de Hanyang-universiteit in Seoel en Western Sydney University onderzochten of mensen die kort na hun geboorte geadopteerd werden, zich nog iets van hun moedertaal herinneren.



Ze onderzochten een groep van 29 Koreaanse volwassenen die als kind geadopteerd werden door Nederlandssprekende gezinnen. Hun resultaten werden vergeleken met 29 Nederlandse volwassenen en 25 Koreaanse volwassenen die opgevoed waren in hun moedertaal. De Nederlands-Koreaanse volwassenen waren geadopteerd als peuter (ouder dan zeventien maanden) of als baby (jonger dan zes maanden) en waren nu ongeveer 30 jaar oud.



De proefpersonen moesten Koreaanse medeklinkers uitspreken na een korte training. Koreaanse medeklinkers klinken erg verschillend van Nederlandse. Voor de training presteerden de Nederlandse en Nederlands-Koreaanse groep op hetzelfde niveau, maar na de training deden degenen met Koreaanse roots het opvallend beter. Er was geen verschil tussen kinderen die geadopteerd werden voor ze zes maanden oud waren - en dus voor ze konden spreken - en kinderen die werden geadopteerd waren als ze ouder waren dan zeventien maanden - nadat ze wel hadden leren spreken.



Het is de eerste studie die aantoont dat de ervaring van hun moedertaal geadopteerde kinderen een voordeel geeft om die taal tientallen jaren later op te pikken, zelfs als ze denken dat ze die taal vergeten zijn.



,,Deze studie toont aan dat al in de eerste levensmaanden bruikbare talenkennis wordt opgedaan die behouden blijft zonder verdere input van de taal en onthuld wordt tijdens het aanleren'', vertelt dr. Jiyoun Choi, die het onderzoek leidt, aan BBC News. ,,Probeer zoveel mogelijk tegen je baby's te praten want ze absorberen en verwerken wat je zegt'', aldus de onderzoekster.



S Aha, vandaar dat niemand begrijpt! Ik praat binnen monds klagen ze altijd, maar ben dus gewoon in een ander land geboren! Nu even zien waar!

Het blijkt maar weer hoe ongelofelijk belangrijk je eerste levensmaanden zijn als inprentingstijd.

