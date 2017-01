Er staat een paard in de... eh.. achterbak?!

Bij een verkeerscontrole in de Duitse gemeente Lieberose heeft de politie zaterdag wel een heel vreemde ontdekking gedaan. In de koffer van een kleine wagen werd een levende shetlandpony aangetroffen, laten ze vandaag weten.De pony bleek in goede gezondheid. Het echtpaar dat het dier vervoerde, legde aan de wetsdienaren uit dat de driedeursauto goed was aangepast voor het vreemde transport.De baasjes verklaarden regelmatig stops te maken om hun pony uit te laten. De agenten konden het koppel niets ten laste leggen, waarop ze met de shetlandpony hun weg mochten verder zetten.