Vrouw wil met vergiet op haar hoofd op foto rijbewijs, maar dat mag niet

De Nijmeegse Mienke de Wilde mag niet met een vergiet op haar hoofd op de foto van haar rijbewijs. De rechter besloot gisteren dat de gemeente niet gedwongen kan worden om de foto te accepteren.Mienke is lid van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Deze geloofsovertuiging is een jaar geleden officieel erkend. De kerk heeft een eigen scheppingsverhaal en diensten met pasta en bier. Het is een parodie op andere religies, maar aangezien de kerk van het Vliegend Spaghettimonster formeel een geloof is, kunnen bijbehorende rituelen niet zomaar verboden worden.En een van die rituelen is dat mensen een vergiet op hun hoofd dragen. Omdat het vergiet zo’n belangrijk onderdeel is van haar religie wilde Mienke er logischerwijs mee op de foto van haar rijbewijs. De gemeente Nijmegen wees dat verzoek echter af.De rechter was het daar mee eens, omdat er geen sprake zou zijn van een spoedeisend belang. Ook heeft de Wilde niet aangetoond dat het Vliegend Spaghettimonster zich zou verzetten tegen een rijbewijs waarop zij zonder vergiet zou staan.Een bijzondere uitspraak, aangezien deze argumenten niet voor andere religies gelden. Aanhangers van het zogenaamde ‘Pastafarianisme’ mogen in Oostenrijk dan ook al enkele jaren in hun geloofskledij op de foto voor het rijbewijs.