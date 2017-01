Man steelt voor 15 miljoen aan diamanten en wandelt weg

Een gewapende man heeft voor 15 miljoen euro aan diamanten gestolen bij een overval op een winkelier in het Franse Cannes. Daarna liep hij op zijn dooie gemak weg, aldus de Franse justitie.



De man van ongeveer dertig jaar deed in de juwelierszaak alsof hij een klant was, en vroeg of hij sieraden en diamanten mocht zien. De verkoopster vertrouwde het niet, en gaf hem een catalogus. Maar daar nam de man geen genoegen mee.



Hij trok zijn automatisch pistool, dreigde met een handgranaat en dwong vervolgens de twee verkoopsters om de vitrines te openen. Een bewaker moest op de grond gaan liggen. Vervolgens greep de overvaller zo'n dertig sieraden, voornamelijk juwelen, en wandelde hij weg.



Er raakte niemand gewond bij de overval, maar de dief en de juwelen zijn nog niet gevonden.

Reacties

19-01-2017 13:37:56 kookgraag

Zoveel mogelijk foto's verspreiden,en op internet, journaal beelden laten zien, zodat het niet interessant is, of bijna aan.onmogelijk om te verkopen of te dragen.Dan heb je er niks aan, je kunt het niemand showen.

