Hoe je iets verkoopt zonder foto? Nou, zo dus

Een oude stoel, stoffig kleed of het te kleine stalen ros van je dochter? Hup: fotootje en op Marktplaats (of een soortgelijke website) ermee. Al is dat niet altijd even makkelijk.Deze Oostenrijker kan het weten.Toen hij besloot zijn oude mobiele telefoon op het internet te gooien in de hoop dat iemand er nog een paar tientjes voor zou willen geven, liep hij tegen een opmerkelijk probleem aan. Een foto maken van het toestel was namelijk nog niet zo gemakkelijk. Want hoe maak je een foto van een telefoon die tegelijkertijd als camera dient? Nou, niet dus, moet de beste man gedacht hebben.Maar wie geen twee camera’s heeft, moet creatief zijn. En dus besloot de Oostenrijkse verkoper een foto te maken van zijn vingers, waarmee hij de afmetingen van het toestel aangeeft. Het beeld mag dan misschien een tikkeltje onduidelijk zijn, maar des te helder is de beschrijving: ‘De gsm is niet in beeld omdat ik het toestel gebruikt heb om deze foto’s te maken. De smartphone is zo lang en zo breed.’ Nou, dat wordt opstellen in rijen van drie, vermoeden we zo.