Wie extreem weinig eet, leeft echt langer

Al eerder werd gesuggereerd dat een hongerdieet levensverlengend zou kunnen werken. Maar na een geslaagd experiment waarbij apen langer bleven leven als ze minder calorieën binnen kregen, durven wetenschappers die conclusie pas echt te trekken. Daarover schrijft de Volkskrant.



Dat is opvallend aangezien er eerder een apenexperiment is uitgevoerd dat juist het tegendeel bewees. Onderzoekers geven nu in Nature Communications toe dat dit experiment niet helemaal goed was uitgevoerd. Zo kregen de apen uit het ‘mislukte’ experiment al van kinds af aan weinig te eten, terwijl het hongerdieet alleen levensverlengend werkt als er op volwassen of middelbare leeftijd mee wordt begonnen.



De medische wetenschap is erg geďnteresseerd in ‘calorische restrictie’, omdat daardoor weefsel waarschijnlijk langer goed blijft. Onder meer wormen, vliegen en muizen leven tot tientallen procenten langer als ze extreem weinig eten. Ook mensen zouden op een hongerdieet fors ouder kunnen worden, vermoeden experts en in elk geval minder last krijgen van ouderdomskwalen.



Wetenschappers zoeken daarom naar medicijnen die de effecten van het dieet nabootsen. Aangezien het dieet zelf, waarbij je dagelijks honderden calorieën minder moet eten, voor de meeste mensen onhaalbaar is.

